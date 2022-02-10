В темах, которые будут рассматриваться СНБО на завтрашнем заседании в Харькове, присутствуют и российские учения в Черном и Азовском моря, фактически блокирующие доступ торговым суднам в украинские порты.

Об этом одновременно написали РБК-Украина и «Украинская правда».

Если РБК-Украина ссылается на анонимный источник в ОП, который говорит, что одной из тем станет блокировка Россией украинских территориальных вод, то «УП» взяла публичный комментарий у секретаря СНБО Алексея Данилова. Он подтвердил вышенаписанное.

— Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского. морей. Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный, — сообщил чиновник.

Другими вопросам грядущего собрания СНБО станут вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и т.д (по информации РБК-Украина).

Ранее командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявило, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей угрожает суверенным правам Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, Российская Федерация объявила о проведении военных учений в акватории Черного и Азовского морей. Они будут проходить с 13 по 19 февраля.