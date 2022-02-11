Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи советников «нормандской четверки» заявил, что не удалось согласовать общий документ. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.

Об этом Андрей Ермак рассказал в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

— Сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать переговоры. Все согласились с тем, что необходимо разблокировать ТКГ (Трехсторонней контактной группы, — прим.). Мы не смогли дойти до какого-либо общего документа, — сказал Андрей Ермак.

По его словам, советники «нормандской четверки» снова могут встретиться в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что с разблокированием «нормандского формата» возникла надежда на деэскалацию напряжения и мирное урегулирование для Украины.