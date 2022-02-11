В Украину прибыли два самолета со 130 тоннами военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Отмечается, что внутри противотанковые комплексы Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и оборонная амуниция для Вооруженных сил.

— Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленный сегодня, составляет около 130 тонн. Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн, — написал Алексей Резников.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с военным грузом от США.