Ситуация у границ Украины является одним из важнейших вопросов мировой повестки дня, и переговоры по ее урегулированию проходят на разных площадках.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге по результатам переговоров в Берлине, сообщает Укринформ.

— Все, что происходит вокруг границ Украины, думаю, является без преувеличения одним из главных вопросов в мировой повестке дня, — сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак подчеркнул, что без деэскалации, без отвода российских войск от украинских границ «нельзя говорить о покое, что ситуация нормализовалась».

В то же время он заверил, что переговоры по урегулированию ситуации проходят в разных форматах, в том числе Нормандском, и поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Руководитель ОП указал, что события в Украине — это не сугубо украинская проблема, а проблема европейская и мировая.

— Без Украины, без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности. И, безусловно, сегодня мы тоже об этом очень четко и много раз говорили. Энергетическая безопасность Украины является частью общей безопасности. Мы рассматриваем «Северный поток-2» как часть этой энергетической безопасности. И как договаривались в Вашингтоне Германия и США, Украина должна получить определенные гарантии. Верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства и Украина получит гарантии не только экономической, но и общей безопасности, — отметил Андрей Ермак.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи советников «нормандской четверки» заявил, что не удалось согласовать общий документ. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.