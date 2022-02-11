ООО «Архитектурная мастерская Инка» борется в судах за право приватизировать недвижимость в Киеве вокруг монумента Родина-Мать. Речь идет о национальном мемориальном комплексе, приватизация которого запрещена украинским законодательством, Хозяйственный суд столицы принял решение, которое, по сути, разрешает его приватизацию.

Об этом ZN.UA сообщил источник, которому известны подробности этого суда.

В 2015 году эта фирма заключила договор с Фондом госимущества по аренде вышеупомянутых зданий. Согласно договору, на тот момент приватизация этих объектов была запрещена ни при каких условиях. Потому что это мемориал. В декабре 2020 арендатор обратился в Хозяйственного суд Киева с требованием признать договор недействительным и разрешить им приватизацию части мемориального комплекса.

«Кроме собственно сомнительного решения Хозяйственного суда, на которое обратил внимание соучредитель политической партии «Демократична сокира» Антон Швец, важны и другие подробности этой истории», — пишет издание.

Отмечается, что фактическим владельцем ООО «Архитектурная мастерская Инка» до 2018 года был адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан, а затем еще один человек олигарха — Николай Сольский. Сейчас же компания владеет Елена Фасоль, помощница депутата «Слуги Народа» Александра Мариковского.

Также дело в Хозяйственном суде рассматривала Людмила Шкурдова, та самая судья, к которой «странным образом стекаются дела, связанные с национализацией Приватбанка, и которая неоднократно доказывала свою предвзятость при рассмотрении этих дел».

Изданию также известно, что Фонд государственного имущества довольно слабо отстаивал неприкосновенность национального мемориала в судах, порой просто не появляясь на судебных заседаниях. В частности, они проигнорировали принятие решения по этому делу (№ 102144926 ) Верховным судом, который в конце концов также проигнорировал «факт принадлежности арендованного имущества к мемориальному комплексу, которому предоставлен статус национального». Как и то, что Министерство культуры Украины, как собственник арендованного имущества, определило условия договора, с которыми согласился арендатор путем подписания такого договора, а потому признание договора недействительным является вмешательством в вопрос права собственности.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил пять лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1» из-за выхода из наблюдательного совета Игоря Коломойского.