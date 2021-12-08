Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил пять лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1» из-за выхода из наблюдательного совета Игоря Коломойского.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, передает Укринформ.

Как отмечалось на заседании Нацсовета, изменения в переоформлении лицензий ТРК «Студия 1+1» относились к выходу из состава наблюдательного совета канала «1+1» бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

«1+1 media» — один из крупнейших медиахолдингов Украины и самых значимых активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко передал акции «Прямого» и «5 канала» журналистам.

Как известно, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Согласно Закону, один из критериев определения олигархов — оказание значительного влияния на средства массовой информации.