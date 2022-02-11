Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что Владимиру Зеленскому нельзя и не нужно встречаться с Владимиром Путиным один на один.

Об этом речь шла в ток-шоу Дмитрия Гордона 10 февраля.

Политик уверен, что президент может встречаться с Владимиром Путиным только тогда, когда «мы понимаем, что в результате встречи Путин убирается из Донецка и Луганска, а также признает то, что незаконно аннексировал Крым».

— В международной политике встреча ради встречи не нужна, более того —она очень вредит. Потому что в результате этой встречи может выиграть Путин. Владимиру Зеленскому нужно разговаривать и встречаться с Байденом, Макроном, Шольцом, Джонсоном, с руководством Польши — со всеми нашими союзниками. Чем больше Запад будет поддерживать украинцев, чем сильнее будет наша позиция, тем меньше шансов у таких как Путин выиграть у нас, — сказал Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк считает, что Украина будет находиться в опасности, пока не станет полноправным членом Североатлантического альянса.