Политические соперники действующего президента США Джо Байдена отложили все противоречия и положительно отозвались о поддержке Киева.

Об этом пишет Axios.

Сенаторы-республиканцы и журналисты, которые сильно критиковали администрацию Байдена за вывод войск из Афганистана в спешке, теперь благодарят его за помощь Украине, которую не оставили один на один с агрессивным соседом.

В частности, свою благосклонность выразили президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, политические обозреватели Дэвид Игнатиус и Холмен Дженкинс-младший, а также сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Митч МакКоннелл.

— США организовали всеобъемлющий ответ, — написал в фервале Ричард Хаас. — Политика была четко сформулирована и доведена до сведения как союзников, так и противников, что притупляет способность России манипулировать событиями, — сообщил в своей колонке на WashPost Дэвид Игнатиус. — У г-на Байдена есть несколько недостатков, но он дитя холодной войны и, если я не ошибаюсь, удивил и привел в замешательство Владимира Путина своей не похожей на Обаму реакцией на возобновившуюся напряженность вокруг Украины, — акцентировал Холмен Дженкинс в материале для Wall Street Journal. — Я полностью поддерживаю решение администрации Байдена направить дополнительные войска США для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии, — отметил в первые дни этого месяца сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. — Я был рад услышать, что силы США наконец-то продвигаются, чтобы укрепить наших союзников на восточном фланге, — рассказал о своих впечатлениях от помощи Украине сенатор Эддисон Митчелл Макконнелл.

Как подчеркивает Axios, ссылаясь на результаты последнего опроса Morning Consult, значительная часть американских избирателей выступают за метод «дипломатии и сдерживания» в отношениях с Кремлем. Причем эту точку зрения разделяют как демократы, так и сторонники Республиканской партии.

Напомним, сенаторы просят Байдена предоставлять Украине больше разведданных.