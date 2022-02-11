София останется важным форпостом НАТО в Восточной Европе с однозначной позицией по Украине. Болгария поддерживает суверенитет Киева.

Об этом заявил премьер-министр Кирил Петков, — передает Blitz.

Один из главных политиков Болгарии подчеркнул, что Кремлю не удастся найти разногласия между Софией и Североатлантическим альянсом.

— У нас есть сильный голос в НАТО и Европейском союзе. Болгария — очень предсказуемый член НАТО, и я не думаю, что слово «слабость» вообще может ассоциироваться с нами, — заявил Кирил Петков.

Он добавил, что готовится к возможным энергетическим отключениям со стороны Москвы в ответ на западные санкции. Для этого сценария разработан план.

— Мы будем вынуждены ограничить экспорт электроэнергии. Общеевропейскому рынку на этот раз придется сделать исключение только на этот период <...> В настоящее время мы очень быстро строим газовое соединение с Грецией, откуда у нас будет доступ к другим источникам природного газа. Это подключение имеет наивысший приоритет, мы ожидаем, что оно произойдет в ближайшие 4-5 месяцев, — цитирует портал слова премьера.

Как сообщалось, в Софии проводят расчеты, сколько денег нужно выделить из бюджета на формирование болгарского батальона НАТО, который встанет на восточных рубежах альянса.