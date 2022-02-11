Представитель США при ООН призвала Китай присоединиться к убеждению России начать деэскалацию вокруг Украины. В Пекине заявили, что «опасения России — законны».

Об этом информирует Nikkei.Asia.

Американский посол в Организации Объединенных Наций, в совбез которой входит и Китай, выразила надежду, что Пекин также воздействует через свои дипломатические каналы на Владимира Путина, чтобы недопустить вторжения в Украину.

— Мы надеемся, что китайцы сыграют свою роль в том, чтобы побудить русских поступать правильно, — пояснила Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, дипломаты из Поднебесной регулярно затрагивают тему суверенитета различных государств, а значит должны заступиться и за Украину.

— Китайцы выражают серьезную обеспокоенность в Совете Безопасности по поводу защиты целостности границ и суверенитета государств. Это именно то, что делают русские — они угрожают целостности границы, — добавила посол США.

На американское предложение быстро среагировал китайский посол в ООН Чжан Цзюнь.

— Наш посыл последователен и ясен: разрешайте любые разногласия дипломатическим путем. Прекратите нагнетать напряженность. Следует серьезно заняться законными опасениями России в области безопасности, — написал представитель Пекина в своем Twitter.

Ранее сообщалось, украинский дипломат, постоянный представитель при ООН Сергей Кислица считает, что открытая агрессия против Украины разрушит экономику России.