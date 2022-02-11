Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, закрепивший Беловежские соглашения со стороны Минска, предупредил Александра Лукашенко, что война против Украины станет источником смертей.

Об этом пишет «Наша Ніва».

Один из первых политиков Беларуси времен независимости подчеркнул, что простым белорусским солдатам незачем гибнуть на украинских территориях в угоду интересам Кремля.

— Прежде всего, я хочу сказать, что нам нечего защищать в военном отношении в Украине, на Курилах или в Китае. Лучше бы занимались своими проблемами, проблемами белорусов, а их много. Какие интересы были у Советского Союза в Афганистане? Только политические. А сколько молодых парней из-за этого оказались в земле! А для чего?! Что мы получили в результате? Ничего, а матери потеряли детей, которых привезли домой в цинковых гробах. Но я вижу, как власть и предвзятые пропагандисты в последнее время изменили свою риторику, зазвучала военная тема. И это вместо того, чтобы сказать, что стране нужно избавляться от зависимости от Кремля, — акцентировал Станислав Шушкевич.