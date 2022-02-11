В Польшу на авиабазу Ласк 10 февраля прибыли американские истребители F-15.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

Отмечается, что миссия NATO Air Policing была начата после агрессии РФ в 2014 году.

Согласно миссии, военные самолеты стран НАТО в режиме 24/7 должны реагировать на вероятное нарушение воздушного пространства стран Альянса самолетами противника.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с военным грузом от США.