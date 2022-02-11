В Николаеве на базе Учебного центра ВМС Вооруженных Сил Украины прошли курсы профессиональной подготовки военнослужащих корабельного состава украинских ВМС.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования ВМС.

В целом профессиональная подготовка военных моряков состоит из двух основных модулей: курса общекорабельных дисциплин и курс по избранным специальностям.

Сейчас у курсантов продолжаются практические занятия по выполнению основных элементов борьбы за живучесть корабля. Военнослужащие учатся действовать как индивидуально, так и в составе аварийных команд или партий при возникновении разнообразных внештатных ситуаций, в частности, при попадании забортной воды внутрь корабля или при возникновении пожара.

Курсантов также тренируют правильно и эффективно применять основные типы спасательного снаряжения.

Курс состоит из теоретического и практического блоков. Он проводится на объектах учебного полигона по борьбе за живучесть корабля. Следует отметить, что это единственный в Украине современный тренажер, позволяющий проводить в реалистичных условиях практическую отработку действий экипажа морского судна во время борьбы с местными возгораниями и объемными пожарами.

По окончании учебы курсанты будут сдавать комплексный экзамен.

Напомним, на Черниговщине в Учебном центре «Десна» проходили военные учения, в ходе которых военнослужащие Вооруженных сил Украины отрабатывают применение ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.