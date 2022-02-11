В медицинских учреждениях Украины катастрофически не хватает персонала, препаратов, оборудования, нет даже средств на зарплаты врачам и питание для пациентов.

Об этом заявила врач-инфекционист и депутат партии «Наш край» Светлана Федорова, пишет пресс-служба политсилы.

— Такая плачевная ситуация сложилась из-за тотального недофинансирования медучреждений. Действия «реформаторов» Супрун-Ляшко привели к тому, что сегодняшняя система здравоохранения не просто больна, ей был вынесен смертный приговор действиями некомпетентных людей. С нового года профильные врачи по всей стране не получают зарплату. Деньги выплатили только «семейникам» и работникам скорой помощи. На всех остальных не хватило, – рассказывает Светлана Федорова.

По состоянию на 4 февраля 2022 года 58% медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, не получили средств от НСЗУ за январь, поскольку отсутствуют подписанные договоры. А это значит, что этим медицинским учреждениям не из чего выплачивать зарплату.

— Проблема недофинансирования больниц зрела не один день. Власти разрушили модель Семашко, которая действовала до 2016 года, а новую построить не смогли. Больницы не получают достаточное количество средств. Так, например, для лечения определенной патологии реально требуется 10 тысяч гривен, а НСЗУ выделяет всего 1 тысячу гривен. И так больницы выживают уже не первый год: без современного оборудования, медикаментов и персонала, – рассказывает медик.

Как подчеркнула депутат, ситуацию сильно ухудшило бездумное обещание властей повысить минимальную зарплату до 20 тысяч гривен врачам и до 13,5 тысяч гривен медсестрам. Но денег на это не дали. И больница оказалась еще в более затруднительном положении, когда без финансирования их обязали выполнить обещания властей.

— Теперь врачей массово переводят на 0,75 ставки в лучшем случае, в худшем – на 0,5 (например, в 4-м городском роддоме в Запорожье). Есть даже случаи, когда переводили на 0,25 (в одной из львовских стоматологических клиник). Во многих больницах затрагиваются вопросы оптимизации структуры штата – сокращения работников. Задерживают заработную плату в части больниц уже месяц, в других больше, – отмечает Светлана Федорова.

По ее словам, в стране из-за отсутствия финансирования могут закрыться несколько сот больниц. И большинство из них находятся в маленьких городах и селах – они принимают небольшое количество пациентов, но являются единственными медицинскими учреждениями в округе. В результате местные врачи останутся без работы, а люди – без доступа к медицине.

— Мы в партии «Наш край» настаиваем, что зарплаты врачам должны быть немедленно выплачены, а убийственная реформа Супрун-Ляшко остановлена. Благодаря им медицина стала недоступна для людей – они создали реформу, в которой закрываются больницы, уничтожаются целые медицинские направления, растет смертность, катастрофически снижается рождаемость, профильные специалисты уходят из профессий, врачи не получат зарплаты, а украинцы месяцами не могут записаться к врачу. Мы должны не просто проводить медицинскую реформу, а строить в стране систему здравоохранения, которая направлена не только на лечение, но и на профилактику заболеваний. Напомню, что здоровье и жизнь человека. согласно нашей Конституции, является самой высокой социальной ценностью, – заключает врач-инфекционист.

При этом она призывает медицинских работников рассказывать о невыплате заработных плат в личных сообщениях на странице Доктор Правда Федорова в Facebook.

— Чем нас больше – тем мы сильнее. Будем собирать информацию и вместе заставим власть выплатить заработную плату, – отмечает Светлана Федорова.

Напомним, государственная Программа инфекционной и биологической безопасности позволит государству эффективно преодолевать очередные вспышки коронавируса без объявления локдаунов.