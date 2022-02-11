Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что в Николаевской области хотят построить велосипедную дорожку вдоль морского побережья.

Об этом шла речь в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

Александр Кубраков упомянул, что в 2022 году в Украине планируют отремонтировать 5,5 тысяч километров дорог государственного значения. Приоритетной он назвал трассу «Киев-Одесса».

Кроме того, в своем докладе министр упомянул путь «Одесса-Николаев-Херсон-Мариуполь».

— Возле Николаева строится современная бетонная дорога. У нас будет международный партнер на одном из участков (трассы, — прим.), это будет Мировой банк, — заявил Александр Кубраков.

По его словам, в министерстве работают над созданием региональной сети велодорожек. Больше всего их будет в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

— В Николаевской области это дорожка, которая строится вдоль побережья до города Очаков и Коблево. Она уже запроектирована, — добавил Александр Кубраков.

Напомним, в прошлом году николаевский губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.