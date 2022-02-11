Стивидорные компании и предприятия морской отрасли, работающие в акватории Николаевского морского порта, в январе 2022 года перевалили 3,2 миллиона тонн грузов, увеличив показатель предыдущего года на 1,2 миллиона тонн.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию администрации Николаевского морского порта.

Указывается, что январский план грузоперевалки в порту Николаева перевыполнен на 629 тысяч тонн.

В целом, в январе отмечается положительная динамика перевалки зерновых — 1,53 миллиона тонн, растительного масла — 333,2 тысячи тонн, руды — 564,5 тысячи тонн, черных металлов — 182,1 тысячи тонн и чугуна — 108,6 тысячи тонн.

— Николаевский морской порт значительно увеличил перевалку экспортных грузов до 2,41 миллиона тонн, импортных — до 640,7 тысячи тонн, каботажных — до 120,6 тысячи тонн, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в порту было обработано 191 судно и 11 855 вагонов.

Напомним, в Николаевском морском порту обустроят две новые якорные стоянки для приема крупнотоннажных судов.