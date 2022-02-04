В Николаевском морском порту обустроят две новые якорные стоянки для приема крупнотоннажных судов.

В декабре прошлого года инвестпроект «Реконструкция акватории порта с обустройством якорных стоянок» в план развития порта, пишет Ukrainian shipping magazine.

Проект, в частности, решит проблемы с существующими навигационными ограничениями вдоль Бугско-Днепровско-Лиманского канала (БДЛК) и внутренним рейдом порта, из-за которых возникают простои причалов.

Сейчас внутренний рейд порта используется для отстоя судов в ожидании постановки к причалам, а также в грузовых операциях.

Кроме того, наблюдается тенденция увеличения осадки судов, которые заходят в порт Николаева или проходят акваторию транзитом. По информации АМПУ, каждое третье крупнотоннажное судно простаивает в ожидании выхода через БДЛК около 5 часов, поскольку из-за навигационных ограничений канала его не могут поставить на якорь на внутреннем рейде порта. Существующие глубины позволяют поставить только одно груженое судно осадкой 10,3 м на северную якорную стоянку, которая абсолютно не соответствует техническим характеристикам судов.

Поэтому АМПУ планирует обустроить две якорные стоянки с глубиной, которая обеспечит постановку загруженных крупнотоннажных судов.

1 февраля Администрация Николаевского порта по результатам проведенных торгов заключила договор с ООО «Анкор» на проектно-изыскательные работы по реконструкции акватории порта с обустройством якорных стоянок.

— В рамках договора мы поставили задачу разработать местонахождение якорных стоянок, рассчитать возможность их расположения по указанным характеристикам, в соответствии с действующими нормативными документами, рассчитать объемы дноуглубления по каждой якорной стоянке отдельно и объемы эксплуатационного дноуглубления после ввода объекта в эксплуатацию, с учетом ежегодного заиления. Предполагаем, что рабочий проект будет готов к концу текущего года, и мы сразу же приступим к его реализации, — прокомментировал начальник Николаевского филиала АМПУ Андрей Гранатуров.

Напомним, что в рейтинге среди морских портов Украины по объемам перевалки порт Николаев занимает второе место, а по перевалке масла является бесспорным лидером.