В рейтинге среди морских портов Украины по объемам перевалки порт Николаев занимает второе место, а по перевалке масла является бесспорным лидером.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По результатам подведенных итогов работы Николаевским морским портом в 2021 году было перевалено 29,87 миллиона тонн грузов, что составляет 99,1% по сравнению с прошлым годом и 16% от суммарного грузооборота всех портов Украины.

На предприятии отметили, что в течение 2021 года Николаевский морской порт уверенно и безоговорочно сохранял первое место среди портов Украины по перевалке растительного масла и второе место по перевалке зерновых.

Портовыми операторами с января по декабрь было обработано 2,88 миллиона тонн растительного масла, что составляет 36% от общего объема обработанного масла портами Украины. Несколько меньше, чем в предыдущем году, перевалили зерновых культур — 12,9 миллиона тонн (97,9%).

Самым продуктивным месяцем в 2021 году оказался ноябрь, грузоперевалка составила 3,6 миллиона тонн в месяц. Также, ноябрь отметился наибольшим количеством обработанных судов в пределах акватории порта Николаев. Их количество достигло 90 судов — это довольно хороший показатель по сравнению с другими месяцами, и не только в этом году. В этом же месяце самым большим оказалось и общее количество обработанных судов — 210.

В целом, по итогам работы за год отмечается положительная динамика грузоперевалки руды — 5 миллионов тонн, металлопроката — 1,74 миллиона тонн, чугуна — 1,2 миллиона тонн, нефтепродуктов — 419,98 тысячи тонн, химических и минеральных удобрений — 798,87 тысячи тонн.

В течение 2021 года Николаевским морским портом было обработано почти 2 тысячи судов, из них 122 класса Panamax и больше 100 тысяч вагонов. Из общего объема обработанных грузов большинство составили экспортные 22 миллиона тонн, импортные — 6,4 миллиона тонн, каботажные — 1,2 миллиона тонн.

«Хочется отметить, что в ушедшем году, в октябре была зафиксирован факт загрузки наибольшего количества чугуна (41 тысяча тонн) одним балкером YU XIAO FENG с 11 причала Николаевского порта для экспорта в США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Николаевский порт стал лидером в импорте дизтоплива.