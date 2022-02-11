Скелетонист Владислав Гераскевич, представляющий Украину на играх в Пекине, завершил третий забег и воздел вверх антивоенный плакат.

Об этом информирует AP.

Спортсмен держал в руках листок с символами украинского флага, на котором было выведено: «No war in Ukraine».

Associated Press отмечает, что из-за этой спонтанной акции у спортсмена могут начаться проблемы.

— Не исключено, что Международный олимпийский комитет может счесть поступок Гераскевича нарушением правила 50 Олимпийской хартии. Это правило, в частности, гласит, что «никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда не допускаются ни на каких олимпийских объектах», — сказано в материале.

Напомним, николаевец Абраменко назвал Олимпиаду «страшным сном».