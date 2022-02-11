Сегодня, 11 февраля, апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для бывшего президента Петра Порошенко. В отношение него продолжает действовать личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, прокуратура требовала отменить решение Печерского райсуда Киева и отправить Порошенко под стражей с альтернативой выхода под залог в 1 миллиард гривен. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила ходатайства прокуратуры и защиты и оставила меру пресечения в силе.

Петр Порошенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 (государственная измена) и частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Напомним, что защитники экс-президента, народного депутата Петра Порошенко, обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества по делу о поставках угля из ОРДЛО.