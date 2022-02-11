Германия пока не планирует массовой эвакуации своих граждан из Украины, но в случае необходимости сможет быстро отреагировать на изменение ситуации.
Об этом заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Укринформ.
Андреа Зассе отметила, что Берлин очень внимательно наблюдает за развитием событий, происходит постоянное обсуждение и оценка ситуации с партнерами, проводятся регулярные заседания органа кризисного менеджмента, в котором представлены различные ведомства.
Решение американской стороны относительно совета гражданам США покинуть Украину также рассматривается в этом кризисном штабе, проинформировала Андреа Зассе, но не стала отвечать прямо на вопрос, готова ли немецкая сторона присоединиться к решению партнеров.
— Мы готовимся к различным сценариям и можем в любой момент в сжатые сроки усилить наши меры, — сказала Андреа Зассе.
Как только будут приняты какие-то решения, журналистов немедленно о них проинформируют, заверила дипломат.
В целом для граждан ФРГ, которые проживают в других странах, есть возможность зарегистрироваться в так называемых Списках немцев, проживающих за рубежом, чтобы правительство в случае необходимости могло информировать их, сообщила Андреа Зассе. Впрочем, регистрация не является обязательной.
Напомним, президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.
Германия пока не планирует массовой эвакуации своих граждан из Украины, но в случае необходимости сможет быстро отреагировать на изменение ситуации.
Об этом заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Укринформ.
Андреа Зассе отметила, что Берлин очень внимательно наблюдает за развитием событий, происходит постоянное обсуждение и оценка ситуации с партнерами, проводятся регулярные заседания органа кризисного менеджмента, в котором представлены различные ведомства.
Решение американской стороны относительно совета гражданам США покинуть Украину также рассматривается в этом кризисном штабе, проинформировала Андреа Зассе, но не стала отвечать прямо на вопрос, готова ли немецкая сторона присоединиться к решению партнеров.
— Мы готовимся к различным сценариям и можем в любой момент в сжатые сроки усилить наши меры, — сказала Андреа Зассе.
Как только будут приняты какие-то решения, журналистов немедленно о них проинформируют, заверила дипломат.
В целом для граждан ФРГ, которые проживают в других странах, есть возможность зарегистрироваться в так называемых Списках немцев, проживающих за рубежом, чтобы правительство в случае необходимости могло информировать их, сообщила Андреа Зассе. Впрочем, регистрация не является обязательной.
Напомним, президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.