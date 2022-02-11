Германия пока не планирует массовой эвакуации своих граждан из Украины, но в случае необходимости сможет быстро отреагировать на изменение ситуации.

Об этом заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе, сообщает Укринформ.

Андреа Зассе отметила, что Берлин очень внимательно наблюдает за развитием событий, происходит постоянное обсуждение и оценка ситуации с партнерами, проводятся регулярные заседания органа кризисного менеджмента, в котором представлены различные ведомства.

Решение американской стороны относительно совета гражданам США покинуть Украину также рассматривается в этом кризисном штабе, проинформировала Андреа Зассе, но не стала отвечать прямо на вопрос, готова ли немецкая сторона присоединиться к решению партнеров.

— Мы готовимся к различным сценариям и можем в любой момент в сжатые сроки усилить наши меры, — сказала Андреа Зассе.

Как только будут приняты какие-то решения, журналистов немедленно о них проинформируют, заверила дипломат.

В целом для граждан ФРГ, которые проживают в других странах, есть возможность зарегистрироваться в так называемых Списках немцев, проживающих за рубежом, чтобы правительство в случае необходимости могло информировать их, сообщила Андреа Зассе. Впрочем, регистрация не является обязательной.

Напомним, президент США Джо Байден попросил американцев покинуть Украину уже сейчас. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.