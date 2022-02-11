Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что «финляндизация» была в Украине до 2014 года и привела к войне в Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО, пишет «Украинская правда».

— «Финляндизация» – у нас есть норма Конституции, которая, чтобы была отменена, должна собрать 300 голосов нардепов. Я хочу посмотреть, кто будет посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО и не двигалась в ЕС. У нас была условная «финляндизация» – мы были внеблоковым государством, не имела отношения ни к кому, чем это закончилось – мы с вами видели своими глазами. У нас в 2014 году забрали военным путем АР Крым, Российская Федерация начала войну на территории Донецкой и Луганской областей, – сказал Алексей Данилов.

Стоит отметить, что «финляндизация» касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

Напомним, ранее американское издание «The New York Times» писало, президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам во время полета в Москву, что «финляндизация» Украины была «одной из моделей на столе» для ослабления напряженности с Россией.