Совет нацбезопасности и обороны 11 февраля согласовал решение о санкциях против телеканала НАШ (компании НАШ 365 — прим.).

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Под санкции попали компании Наша Прага (канал Макси-ТВ — прим.), НАШ 24, НАШ 365 (канал НАШ — прим.) и компания на Кипре, которая, по данным СНБО, является владельцем этих компаний. По словам Данилова, ограничения вводятся на пять лет. Санкции ввели на основании представления СБУ.

— Я признаюсь, что только вчера вечером впервые посмотрел ваш канал. Я даже не знал, что вы существуете, — ответил Алексей Данилов на вопрос журналистки НАШего о причинах введения санкций.

Активист Сергей Стерненко в январе 2022 года зарегистрировал петицию о введении санкций против телеканала НАШ. Она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканал «Наш» за расистские высказывания экс-нардепа Евгения Мураева.