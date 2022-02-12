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Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер на строительство радиофицированной автоматизированной системы управления дорожным движением с ожидаемой стоимостью в 3,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации подрядчик должен в течение трёх месяцев – до 1 июня 2022 года – выполнить электромонтажные и пусконаладочные работы, а также предоставить следующее оборудование: дорожный контроллер и комплект аппаратуры радиосвязи GPRS-связь.

Всего к автоматизированной системы управления дорожным движением собираются подключить 23 светофора на таких локациях: улица Пограничная, улица Никольская, улица Кузнецкая, улица Космонавтов, улица Херсонское шоссе, улица Генерала Карпенко, улица Крылова, улица Большая Морская и улица 2 Экипажная.

После завершения всех работ подрядчик должен будет также предоставить 7 лет гарантии выполненных работ.

Стоит отметить, что на данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 2 марта.

Автоматизированная система управления дорожным движением позволяет контролировать и управлять различными видами транспорта, чтобы оптимизировать скорость транспортных потоков и увеличить пропускную способность дорожной сети. Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность добраться до места назначения как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просит предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».