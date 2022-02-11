В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят недавние переговоры французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает AFP.

— Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины в субботу в полдень, — заявили в Елисейском дворце.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным 8 февраля, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.