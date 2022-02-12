Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов категорически отрицает возможность силового сценария возвращения Украиной оккупированных территорий РФ, поскольку может пострадать гражданское население.

Об этом он заявил сегодня на брифинге после выездного заседания СНБО в Харькове, сообщает Укринформ.

— Мы не можем этого делать (силовым путем забирать свои территории, — прим.), потому что мы ответственны за находящееся там гражданское население. Если войска пойдут в наступление, то вы себе можете представить количество населения, которое может погибнуть при такой операции, — сказал Алексей Данилов.

По его словам, «для нас жизнь человека — самая высокая ценность», поэтому Украина ни в коем случае не пойдет силовым путем.

При этом секретарь СНБО убежден, что все оккупированные территории Украины со временем будут возвращены.

— Вернутся ли территории Луганской и Донецкой областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется! Это только вопрос времени, — подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что Россия готовит фейк с нападением ВСУ на «русскоязычных» как повод вторгнуться в Украину.