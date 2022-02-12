Политик Евгений Мураев заявил, что телеканал «НАШ», к которому по решению СНБО применили санкции, уже отключили от спутника, из кабельных сетей и всех цифровых платформ.

Об этом владелец телеканала написал на своей странице в Facebook.

— Решение было принято до заседания. Канал отключён от спутника, из кабельных сетей и всех цифровых платформ сразу после решения, ещё до того, как был подписан и опубликован Указ президента. Это не санкции, это преступление, — написал Евгений Мураев.

Кроме того, он заявил, что информация о «полу-киприотском происхождении «НАШего» — ложь».

— Брифинг Данилова показал, что материалов для закрытия ТК «НАШ» не существовало. Его блеяние о полу-киприотском происхождении «НАШего» на основании документов СБУ — ложь. Компании, имеющие лицензии, никакого отношения к Кипру не имеют. Это сугубо украинские компании с учредителями — сотрудниками канала, — сообщил он.

Ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканал «Наш» за расистские высказывания экс-нардепа Евгения Мураева.