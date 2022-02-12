Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.

Об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет, пишет TheБабель.

— Как вы знаете, ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высшую государственную должность, оказав тем самым огромное доверие. Вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана, одновременно исполняю обязанности главы Кабинета министров Туркменистана, главы Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша, — сказал он.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, «два года назад он достиг возраста Пророка», поэтому решил «открыть дорогу в государственное управление на новом этапе развития нашей страны молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», а сам продолжит свою работу в должности главы верхней палаты парламента.

По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.

Напомним, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.