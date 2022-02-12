В оккупированном россиянами Луганске боевик в состоянии наркотического опьянения открыл огонь по своим коллегам.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Известно, что инцидент произошел еще 10 февраля в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.

— В этот день военнослужащий разведывательной роты указанной бригады в состоянии наркотического опьянения обстрелял своих коллег, – говорится в сообщении.

Два человека погибли, еще двое получили ранения. Заметили, что после совершенного боевик сбежал в сторону так называемой «ДНР». Украинские разведчики назвали этот инцидент очередной демонстрацией оккупантами своего реального морально-психологического состояния.

Напомним, рано утром 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошла стрельба: срочник Национальной гвардии Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибли, еще пять получили тяжелые ранения.