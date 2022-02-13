Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала бизнесмена Александра Ярославского, чей кортеж попал в смертельное ДТП, вернуться в Украину. Ярославский вылетел в Лондон для отдыха с семьей, но правоохранители ждут его на допрос.

Об этом Ирина Венедиктова заявила журналистам на брифинге в Харькове, сообщает «Укринформ».

Она подчеркнула, что следствие работает по делу аварии с кортежем Ярославского и обратилась к бизнесмену с призывом вернуться в Украину.

— Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет, ㅡ цитирует Ирину Венедиктову информагентство.

Генпрокурор подчеркнула, что никто не будет умалчивать или «заговаривать» аварию с кортежем Ярославского.

Напомним, ночью 10 февраля на трассе «Чугуев — Мартовое» автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже компания Александра Ярославского DCH заявила, что бизнесмен вылетел из Украины 10 февраля (на следующий день после аварии) чартерным рейсом по маршруту в Лондон. Представители Александра Ярославского уверяют, что поездка была запланирована: 11 февраля сын бизнесмена Владимир должен был выступать на концерте, билеты на который супруги Ярославские забронировали в январе, а по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых с заранее оплаченным отелем.