В штабе ООС опровергли ничем не подтвержденные сообщения в соцсетях о «взрывах в Донецке» и якобы обстрелы со стороны ВС Украины в направлении города. И ВСУ, и ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.

Как отметили в штабе ООС, в разных чатах во Вконтакте и в Телеграм без ссылок на источники, свидетелей или видео/аудио 12 февраля начали появляться однотипные тексты о «мощном взрыве» в Донецке.

Командующий ООС в связи с этим подчеркнул, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

— Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали. Также следует отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода, — говорится в сообщении штаба.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook, что ВСУ не осуществляли обстрелов, в том числе в направлении Донецка.

Днем в субботу, 12 февраля, ряд пророссийских СМИ сообщил о взрыве, который якобы прогремел в центре оккупированного Донецка.

Российские каналы также сообщали, что в горловском и донецком направлениях ВСУ якобы вели огонь из РПГ и минометов.

Вскоре марионеточный «глава» российской террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин в комментарии российской пропагандистке Маргарите Симоньян опроверг эту информацию и сообщил о том, что якобы взрыв прогремел на подконтрольной Украине территории.

Напомним, Гсдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.