Россия заявила, что ее флот предпринял «соответствующие действия», чтобы подлодка Военно-морских сил США класса «Вирджиния» покинула российские территориальные воды. Москва требует разъяснений, как это судно попало в воду РФ.

Об этом заявило Министерство обороны России, пишет Navy Times, передает hromadske.

В Минобороны РФ говорят, что обнаружили американскую подлодку вблизи Курильских островов в Тихом океане. Российский корабль якобы передал экипажу подлодки США на русском и английском языках сообщения: «Вы сейчас в русских территориальных водах! Немедленно поднимитесь!»

Судно якобы проигнорировало приказ, но все же покинуло воды после того, как российский флот предпринял «соответствующие действия» — какие именно, не отмечают.

По словам Минобороны России, американская подлодка действовала в районе, где российские Военно-морские силы как раз проводили учения — вблизи острова Уруп Курильского архипелага. Минобороны России сообщило, что вызвало военного атташе посольства США для разъяснений.

Представители ВМС США не сразу ответили на запрос о комментарии. Во время брифинга для прессы высокопоставленный чиновник администрации переадресовал вопросы журналистов об инциденте в Пентагон.

«Нам известно о сообщениях в прессе об вероятном морском инциденте в Тихом океане. Пока мы не можем подтвердить детали этих сообщений», — сказал представитель Пентагона Navy Times.

Напомним, ранее в штабе ООС опровергли ничем не подтвержденные сообщения в соцсетях о «взрывах в Донецке» и якобы обстрелы со стороны ВС Украины в направлении города. И ВСУ, и ОБСЕ отметили, что обстрелов не было.