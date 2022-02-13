Немецкие компании после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе продолжили поставлять России товары двойного назначения, которые можно использовать и для мирных целей, и для войны. Это происходит несмотря на введение антироссийских санкций.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt am Sonntag, цитирует hromadske.

Как свидетельствует закрытый документ Министерства экономики, только в 2020 году в Германии было выдано 673 лицензии, которые позволили прислать товаров двойного назначения на 366 миллионов евро.

В целом же Россия в 2020 году была на четвертом месте среди стран, покупающих у Германии такие товары. Больше покупали только Китай (1,6 миллиарда евро), США (миллиард евро) и Бразилия (371 миллион евро). В то же время в соседнюю Францию экспорт продукции двойного назначения составил всего 274 миллиона евро, а в Украину — 17 миллионов евро.

Welt am Sonntag не уточняет, о каких именно товарах идет речь. Однако газета напоминает о спорах по поставкам Германией в Россию обедненного урана. Его можно использовать при производстве ядерного оружия и в броне военной техники.

Из-за нарушения условий санкций в Германии за последние годы даже открывали уголовные дела. Компании пытались обходить ограничения, используя в документах названия только гражданских фирм.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине и посол Германии заявили, что не планируют покидать Украину.