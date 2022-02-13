Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и посол Германии в Украине Анке Фельдгузен сообщили, что остаются в Киеве на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.

Об этом пишет «Новое время».

— Поскольку фейковые новости, которые появились на ukr.net, до сих пор распространяются, повторяю: я есть и остаюсь в Киеве, — сообщил Матти Маасикас.

Посол Германии Анке Фельдгузен также заявила, что продолжает работать в Киеве, несмотря на рекомендации о выезде граждан ФРГ из Украины.

— Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с небольшой командой. Посольство продолжает работать, — сообщила посол.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.

Кроме этого, Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин более полутора часа обсуждали по телефону угрозу вторжения РФ в Украину.