Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве. Кроме того, в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

О выезде дипломатов 12 февраля сообщило посольство США в Украине.

Дипломатам, не занимающим критически важные должности, приказали выехать из Киева «из-за постоянных сообщений о наращивании российских войск на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины».

В то же время в посольстве США отмечают, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда останется в Украине.

— Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в неустанных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием, — добавили в посольстве.

На сайте Госдепартамента указано, что с воскресенья 13 февраля Госдеп приостанавливает консульские услуги в Посольстве США в Киеве.

Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, но не сможет предоставлять паспортные, визовые и прочие обычные консульские услуги.

Вместе с тем граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах. Тем, кто нуждается в экстренной помощи в Украине, следует заполнить специальную онлайн-форму и ждать ответа от Госдепартамента.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.