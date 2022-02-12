В субботу, 12 февраля, Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

Сообщение МИД цитирует Reuters.

— У Новой Зеландии нет дипломатического представительства в Украине, поэтому возможности правительства оказывать консульскую помощь новозеландцам в Украине очень ограничены, — указывают в ведомстве.

В МИДе также отметили, что ситуация с безопасностью в Украине может измениться в кратчайшие сроки, но новозеландцы «не должны рассчитывать на поддержку в эвакуации при этих обстоятельствах».

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.