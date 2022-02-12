Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин более полутора часа обсуждали по телефону угрозу вторжения РФ в Украину.

Как сообщает europe1 со ссылкой на Елисейский дворец, разговор длился около 1 часа и 40 минут.

— Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пытаясь ослабить растущее напряжение в российско-украинском кризисе, — говорится в сообщении.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что искренний диалог несовместим с эскалацией на украинской границе.

По сообщению российской стороны, разговор состоялся по инициативе Франции. Владимир Путин выразил возмущение по поводу информационного нагнетания, мол, «под этот шумок» страны Запада предоставляют Украине оборонное усиление, а значит, «возрастает возможность более мощных действий ВСУ на Донбассе».

Владимир Путин также отметил «отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы» [речь идет о гарантиях нерасширения НАТО]. Кремль назвал безрезультатными встречи советников в «нормандском формате», потому что «Запад не подталкивает Украину к выполнению Минских договоренностей».

Уже вечером 12 февраля телефонную беседу по запросу Белого дома проведут президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.