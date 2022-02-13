В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США в рамках пакета в размере 200 млн долларов.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает LB.ua.

— Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины, — написали в посольстве.

В публикации добавили, что эта часть помощи на 200 миллионов долларов — боеприпасы и заряды для гранатометов.

Напомним, два самолета со 130 тоннами военной помощи от США также прибыли в Украину 11 февраля.