Папа Римский Франциск попросил католиков всего мира молиться за мир в Украине.
Об этом пишет Dnevnik.
Глава Ватикана также пригласил политиков к столу переговоров, дабы приложить все возможные усилия, чтобы сохранить мир на украинских землях и недопустить российского вторжения.
Во время привычной воскресной проповеди понтифик заявил, что очень тревожится на фоне поступаемых новостей из Украины.
— Я вверяю все усилия во имя мира заступничеству Девы Марии и совести политических лидеров. Давайте молиться в тишине, — акцентировал Франциск.
После этого собравшиеся на площади люди застыли в тишине.
Напомним, Папа Римский уже призывал провести международный день молитвы за мир в Украине.
Папа Римский Франциск попросил католиков всего мира молиться за мир в Украине.
Об этом пишет Dnevnik.
Глава Ватикана также пригласил политиков к столу переговоров, дабы приложить все возможные усилия, чтобы сохранить мир на украинских землях и недопустить российского вторжения.
Во время привычной воскресной проповеди понтифик заявил, что очень тревожится на фоне поступаемых новостей из Украины.
— Я вверяю все усилия во имя мира заступничеству Девы Марии и совести политических лидеров. Давайте молиться в тишине, — акцентировал Франциск.
После этого собравшиеся на площади люди застыли в тишине.
Напомним, Папа Римский уже призывал провести международный день молитвы за мир в Украине.