Папа Римский Франциск попросил католиков всего мира молиться за мир в Украине.

Об этом пишет Dnevnik.

Глава Ватикана также пригласил политиков к столу переговоров, дабы приложить все возможные усилия, чтобы сохранить мир на украинских землях и недопустить российского вторжения.

Во время привычной воскресной проповеди понтифик заявил, что очень тревожится на фоне поступаемых новостей из Украины.

— Я вверяю все усилия во имя мира заступничеству Девы Марии и совести политических лидеров. Давайте молиться в тишине, — акцентировал Франциск.

После этого собравшиеся на площади люди застыли в тишине.

Напомним, Папа Римский уже призывал провести международный день молитвы за мир в Украине.