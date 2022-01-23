Папа Римский Франциск во время воскресного обращения к паломникам и верующим в Ватикане призвал к международному дню молитвы о мире, чтобы избежать дальнейшей эскалации событий вокруг Украины.

Как сообщает Vatican News, понтифик выразил обеспокоенность в связи с возрастающей напряженностью вокруг Украины.

— Я с беспокойством слежу за все большей напряженностью, которая грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под удар безопасность в Европе, – сказал Папа.

Франциск призвал в среду 26 января провести день молитвы за мир и чтобы политические переговоры могли быть сосредоточены на «человеческом братстве, а не на частных интересах сторон».

— Те, кто преследует свои цели в ущерб другим, выражают презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами, – добавил он.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира и найти приемлемые и длительные решения для достижения мира в Украине.