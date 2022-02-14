Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал власти Китая не хранить «пугающее молчание» вокруг кризиса на украинских границах, который создал ее сосед с Востока.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Глава австралийского кабинета министра акцентировал, что Пекину стоило бы проявить принципиальную позицию и заступиться за Киев, как минимум на дипломатическом уровне.

— Правительство Китая с удовольствием критикует Австралию… но хранит леденящее душу молчание по поводу сосредоточения российских войск на границе с Украиной, — подчеркнул Скотт Моррисон на пресс-конференции.

Политик добавил, что в последнее время различные автократические режимы в мире готовы объединяться для давления на демократические государства, однако не все западные государства будут мириться с подобным.

— Коалиция автократий, которую мы наблюдаем, стремиться запугать другие страны, но это не то, что будет терпеть Австралия, — отметил австралийский премьер.

Напомним, представитель США при ООН призвала Китай присоединиться к убеждению России начать деэскалацию вокруг Украины. В Пекине заявили, что «опасения России — законны».