Люди с американскими паспортами получили возможность покинуть Украину через Варшаву, Польша приоткрыла для них границы.

Об этом информирует Axios.

Об удобном маршруте сообщили в Госдепе США, добавив, что этой страной могут воспользоваться американцы, выезжающие из Украины по суше. Для проезда через польскую границу им не нужно предварительного разрешения.

Как сообщается, эвакуации американцев будут помогать военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, несколько тысяч которых отправили в Польшу в недавнем времени по распоряжению Джо Байдена.

Помимо этого, известно, что ряд авиакомпаний на фоне растущих рисков российского нападения начали отменять или перенаправлять рейсы в Украину.

Напомним, cоветник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.