Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что «не стоит бояться» Владимира Путина, ведь «он чувствует: кто напуган — тот слаб».

Об этом Арсений Яценюк сказал в интервью британскому радио LBC.

— Западный мир нуждается в сильной политической воле, чтобы защитить наши ценности. Не бойтесь Путина. Он чувствует: кто напуган — тот слаб. Отступающий будет раздавлен. Это его образ мышления. А с теми, кто сильный, он будет разговаривать. И он отступит, — заявил политик.

Он отметил, что причиной нынешних событий стало то, что введенные за аннексию Крыма и фактическую оккупацию Донецка и Луганска санкции были недостаточными:

— Сначала все мы ожидали, что западный мир займет четкую позицию противостояния Путину, и Путин действительно заплатит за все. Но реальность — совсем другая. Взгляните на состояние экономики России и русской армии. За последние 8 лет они модернизировали армию. На валютные резервы РФ — они, если не ошибаюсь, больше 700 миллиардов. На так называемые фонды социального обеспечения — за последние 8 лет выросли в четыре раза. И Путин не изолирован, — высказался Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день США объединяет свободный мир для ответа на агрессию Владимира Путина.

— Вы готовы наложить жесткие санкции, вы поставляете летальное оружие, вы готовы поддержать Украину финансово, — добавил Арсений Яценюк.

Сегодняшний подход, считает глава Киевского форума безопасности, — комплексный. С одной стороны Франция и Германия пытаются проводить определенные дебаты с Владимиром Путиным. С другой стороны, США и Великобритания рассекретили информацию разведки.

— Это одна из самых больших сдерживающих информационных кампаний против России. Они раскрыли правду, и этого Владимир Путин не ожидал. Это совершенно другой сценарий, чем состоявшийся в 2014-м. В 2014 году Путин уже солгал всему миру, когда говорил, что в Крыму — не его войска. Они были без опознавательных знаков, так же, как и сейчас войска на границе (с Украиной, — прим.), зафиксированы на имеющихся в интернете снимках. И только через полгода Путин признал, что он как президент России персонально отдал приказ аннексировать Крым. Сейчас западный мир делает правильные шаги. Вы говорите правду мира. И это еще одна превентивная операция, — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов сказал, что Владимиру Зеленскому нельзя и не нужно встречаться с Владимиром Путиным один на один.