Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры средств из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Для этого по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины объем резервного фонда Госбюджета увеличен на 16,6 миллиардов гривен.

Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал, что сегодняшнее (13 февраля, — прим.) решение — это сигнал для международного сообщества, что Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве.

— В частности, уже с завтрашнего дня мы начинаем гарантировать реальными денежными средствами финансовые обязательства лизинговых компаний. Выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее 23 воздушных судов. В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций, — говорит Александр Кубраков.

После урегулирования и нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в государственный бюджет.

Напомним, украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.