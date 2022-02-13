Украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.

Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщила пресс-служба компании.

— Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации, — говорится в заявлении.

По данным компании, 12 февраля мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины из-за угрозы российской агрессии. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

Напомним, самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший с острова Мадейра в Киев, сел в аэропорту Молдовы.