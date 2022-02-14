В Никарагуа в субботу, 12 февраля, скончался заключенный лидер оппозиции Гьюго Торрес. Ему было 73 года.

Генерал в отставке Гьюго Торрес провел восемь месяцев в тюрьме после ареста накануне всеобщих выборов 2021 года, сообщает LB.ua.

Состояние здоровья политика ухудшилось, из-за чего его перевели в больницу, где он и скончался, говорится в заявлении генерального прокурора.

Партия Демократический союз восстановления (The Unión Democrática Renovadora), в которой Торрес был вице-президентом, заявила, что ее лидер скончался как «политический узник диктатуры».

Бывший лидер повстанцев, которого латиноамериканские СМИ называют ключевой фигурой революции сандинистов 1962-1974 годов, провел восемь месяцев в тюрьме после того, как власть во главе с президентом страны Даниэлом Ортегой арестовала его накануне всеобщих выборов 2021 года.

— Мне 73 года. Никогда бы не подумал, что в этом возрасте буду бороться с новой диктатурой, — говорил Гьюго Торрес накануне ареста в июне 2021 года.

Даниэл Ортега и его правительство обвинялись в подавлении оппозиции для того, чтобы не допустить проведения свободных и демократических выборов. США и ЕС результаты выборов, по которым Даниэл Ортег был переизбран главой государства, не признали.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные ограничения против причастных к работе «представительства» Никарагуа на территории аннексированного Крымского полуострова.