Высокопоставленные офицеры РФ убеждены, что тактическим группам российской армии не под силу взять столицу Украины, причем речь идет о любых сроках.

Об этом пишет военный обозреватель «Новой газеты».

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на оценки Пентагона писали, что Киев может пасть под российской агрессией в течение 48 часов. Оборону города якобы сломят воздушная и наземная атаки.

Однако офицеры, опрошенные «Новой», не согласны с подобными пессимистичными прогнозами. По их мнению, нынешние силы российской армии, скопленные на украинской границе, не в состоянии войти в Киев.

— Само утверждение, что огромная столица будет захвачена всего за пару дней, наши источники называют дезинформацией. Они отвергают саму возможность захвата Киева имеющимися в настоящее время силами и средствами. Среди наших экспертов есть люди, планировавшие операции, численностью сравнимой с заявленной 60-тысячной группировкой (находящейся на учениях в Беларуси, - прим), — сказано в материале.

Автор публикации также подчеркивает, что реальную готовность российских частей к наступательным боевым действиям засвидетельствуют сотни бензовозов на границе.

— Но самое главное — топливо. Расход горючего мотопехотного полка в сутки оценивается не менее чем в 120 тонн. Мало того что спутники должны показать войска в 20 км от границы в исходном положении, на снимках должны быть наливники в больших количествах. Не донорская кровь в непроверяемых сообщениях разведки, а запасы бензина и дизтоплива на реальных снимках свидетельствуют о готовности. Следите за бензовозами!, — акцентирует эксперт в военной области Валерий Ширяев.

Напомним, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что Россия в случае вторжения на Украину нацелится на захват крупных городов, включая Киев.