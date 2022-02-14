Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал высказывания посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с РФ.

В комментарии LIGA.net Сергей Никифоров заявил, что курс на вступление в НАТО и Евросоюз остается «безусловным приоритетом» для Украины.

— Посол использовал слово «гибкость». Думаю, прежде, чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее, каким бы не было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны, — сказал он.

По словам представителя ОПУ, этот курс не только закреплен в Конституции, но и относительно него существует полное единство власти и общества.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.