Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Об этом он заявил в эфире BBC Radio 5 Live.

На вопрос ведущего, может Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Вадим Пристайко ответил утвердительно.

Дипломат уточнил, что «учитывая ту угрозу, которая есть», Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

—Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия, — прим.) придут завтра?, — заявил Вадим Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

—Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду - Ред.) что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно, — заявил он.

В то же время, посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно безопасной ситуации для России.

— Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию в безопасности. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого, — заявил Вадим Пристайко.

Он выразил мнение, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать «чем-то другим, чем Россия» и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

— Это (вступление Украины в НАТО, — прим.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, что у них прямо сейчас, — подчеркнул украинский посол.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.