Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать террористические «Донецкую и Луганскую народные республики».

Об этом сообщает ТАСС.

Второй вариант постановления об обращении к президенту предусматривает консультации с МИД РФ, добавил источник СМИ.

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость «ЛДНР» депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что признание «ДНР» и «ЛНР» даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению Минска-2.

Ранее о необходимости поставок оружия сепаратистам заговороил первый замглавы Совета Федерации РФ и член «Единой России» Андрей Турчак.